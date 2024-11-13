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Російські окупанти пішли на штурм, вдягнувши форму ЗСУ — Генштаб

Російські окупанти пішли на штурм, вдягнувши форму ЗСУ — Генштаб

Російський окупант / Фото: Associated Press

Такі дії ворога порушують закони та правила ведення війни.

У середу, 13 листопада, російські окупанти здійснили спробу прорвати українську лінію оборони на Куп’янському напрямку. При цьому частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

У повідомленні наголосили, що такі дії окупантів порушують закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

“Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77”, - додали у Генштабі.

Попри хитрощі з перевдяганням в українські однострої, ворог під час штурмових дій успіху не мав. 

Українські захисники зупинили окупантів, знищивши всю бронетехніку та ліквідувавши значну частину живої сили.

У Генштабі ЗСУ відзначили професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. 

Нагадаємо, від початку доби 13 листопада на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень, найбільш активні бої ведуться на Покровському та Курахівському напрямках.

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