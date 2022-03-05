Російські окупанти пішли з Енергодара, але залишилися біля Запорізької АЕС - ЗСУ

Російські окупанти пішли з Енергодара, але залишилися біля Запорізької АЕС - ЗСУ

Ситуацію в місті називають контрольованою.

На майданчику Запорізької АЕС перебувають російські окупанти: в місті, за інформацією ЗСУ, їх немає.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Ситуація в Енергодарі називають складною, але контрольованою.

Зазначається, що персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.