Російські окупанти після невдач почали споруджувати земляні вали під Києвом – супутникові знімки

Російські окупанти після невдач почали споруджувати земляні вали під Києвом – супутникові знімки

Окупанти будують земляні вали для захисту позицій.

Російські окупанти, які варварськи напали на Україну і нині зазнають невдач через героїчну відсіч українських захисників, почали будувати земляні вали для захисту своїх позицій на північний захід від Києва, про що свідчать відповідні супутникові знімки Maxar Technologies.

Про це повідомляє CNN.

На нових супутникових знімках видно захисні берми навколо російської військової техніки поблизу Озери та авіабази Антонова.

У селах Здвижівка та Берестянка, далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі берми.

Нагадаємо, що екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

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