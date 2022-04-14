Російські окупанти планували захоплення Києва під виглядом навчань - розвідка

Плани загарбників провалилися.

Російські військові планували захопити Київ під виглядом проведення стратегічних військових навчань.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96-ї окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу РФ.

"Зокрема, угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у документі також визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Нагадаємо, у Київській області продовжують розбирати завали після окупації військовими РФ. Щодня знаходять нові тіла вбитих та закатованих людей.

Криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні й обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватися.

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