Російські окупанти планували захоплення Києва під виглядом навчань - розвідка

Плани загарбників провалилися.
Російські військові планували захопити Київ під виглядом проведення стратегічних військових навчань.
Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96-ї окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу РФ.
"Зокрема, угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у документі також визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.
Нагадаємо, у Київській області продовжують розбирати завали після окупації військовими РФ. Щодня знаходять нові тіла вбитих та закатованих людей.
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