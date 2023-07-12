Російські окупанти побачили, як ЗСУ знищили САУ "Гіацинт": "В нього єба**ло - і він розлетівся"

Російські окупанти шоковані тим, як українські військові знищують техніку армії РФ. Своїх емоцій вони не скривають та кажуть прямо: “В нього єба**ло - і він розлетівся”.

Відповідне відео з коментарями окупантів з’явилося в соцмережах.

Як зазначається, російські військові побачили на полі частини знищеної САУ 2С5 “Гіацинт”.

“Він тут стояв, в нього єба**ло - і він розлетівся. Навіщо вони тут його поставили? Звідси вони стріляли, напевно. Лишили його тут, а самі пішли пішки. А ось “капелюх” його, б**ть. Ошаліти. Він злетів, розвернувся кілька разів у повітрі, і є****вся”, - каже російський окупанти, проїжджаючи повз знищену техніку.

Російські окупанти шоковані там, як ЗСУ знищили російську САУ “Гіацинт”

Нагадаємо, що Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті.

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