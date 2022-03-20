Російські окупанти почали масово грабувати українців: керівництво загарбників втрачає владу над мародерами

Мотивом армії РФ є пограбування мирних українців.

Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні і в пошуках легкої наживи стають неконтрольованими.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є в розпорядженні СБУ.

"Ми всі прив'язані до 40 загону. Вони - мародери. Грабують, телефони відбирають у місцевих. Тут ми тихо-мирно сидимо. А їм красти вже нічого, а тому вони хочуть їхати далі", – розповідає російський окупант своїй матері.

СБУ наголосила, що російська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися "не російським ватажкам та солдатам", які переважають у першій роті.

"Відтак командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими. Росіянам не вдався бліцкриг, тож вони перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють анархісти. Але вони заплатять за все. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні", - наголосили в СБУ.

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