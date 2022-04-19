Російські окупанти почали наступ під Пологами у Запорізькій області - голова ОВА

У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами - там йде наступ російських військ.

Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

"У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів", - заявив він та наголосив, що за його даними, на окупованих територіях області наразі спостерігаються великі проблеми з медикаментами, продуктами та готівкою.

Варто зазначити, що раніше радник очільника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що друга фаза наступу Росії вже почалася, проте вона не матиме успіху, оскільки сил, які накопичили окупанти недостатньо.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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