Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати - Генштаб

Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати - Генштаб

Частина окупантів хоче здатися в полон.

Серед російських окупантів поширюється паніка, що через санкції їм не виплатять обіцяних зарплат.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил РФ, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять. Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність Міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Також у районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.

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