Російські окупанти почали штурм "Азовсталі": внаслідок авіаудару там загинули дві цивільні жінки

Внаслідок нічного авіаудару Росії по заводу "Азовсталь" у Маріуполі загинули дві цивільні жінки.

Від ранку 3 травня окупанти знову намагаються штурмувати меткомбінат із залученням бронетанкової техніки.

Про це повідомив командир 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії Денис Шлега в ефірі інформаційного телемарафону.

"На даний час обстановка на "Азовсталі" дуже ускладнилася, всю ніч по заводу била ствольна артилерія, корабельна артилерія і літаки. Маю повідомити сумну новину – під час масованого авіаудару в одному з бункерів загинуло 2 цивільні жінки. З ранку противник намагається штурмувати завод "Азовсталь" із залученням бронетанкової техніки. Наші воїни мужньо відбивають всі атаки", - сказав він.

Шлега наголосив, що на заводі наразі перебуває близько 500 поранених, без належного харчування і належної медичної допомоги. За його словами, на "Азовсталі" також є приблизно 200 цивільних, з них 20 дітей.

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Про загибель жінок на заводі в Маріуполі також повідомив і полк "Азов", який боронить місто. "Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок. Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною", - наголосили в "Азові" та опублікували відповідні фото і відео.

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Варто зазначити, що 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з маріупольського заводу "Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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