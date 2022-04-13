Російські окупанти поцілили у будинок в Горенці, де знімали серіал "Свати"

Російські окупанти поцілили у будинок в Горенці, де знімали серіал "Свати"

У Мережі показали будинок до та після "русскіх асвабадітєлєй".

Російські окупанти під час ракетного обстрілу у селі Горенка Київської області поцілили йу знаменитий будинок, де знімався серіал "Свати".

Користувачі Мережі поширили в Інтернеті кадри будиночку Валюхи і Івана Будька до та після приходу "русскіх асвабадітєлєй".

На відео видно, що підчас обстрілу ракети потрапили у двір будинку, зруйновані паркан, дитячий майданчик. Також на кадрах присутні чималі воронки у землі від ударів ракетами.

Зазначимо, що раніше автор і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников показав свій будинок у Бучі до та після вторгнення російських окупантів. Загарбники обстріляли будинок, залишили його без стіни, з розбитими вікнами. Внаслідок обстрілу згоріли інші стіни та обвалилися стелі.

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