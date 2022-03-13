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Російські окупанти "подарували" українським захисникам багато військової техніки: фото

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Російські окупанти "подарували" українським захисникам багато військової техніки: фото

Головний подарунок це новенький танк Т-80.

Одній із легендарних українських бригад російські окупанти "подарували" багато військової техніки. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Російськи окупанти підігнали досить не мало техніки. Деякі з них ви можете бачити на фото, але головний подарунок це новенький танк Т-80", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, російські окупанти бояться потужних бойових дій, тому що вони зрозуміли, що вдень фактично втрачають до тисячі людей.

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