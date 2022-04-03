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Російські окупанти "подарували" українській армії цінний зенітно-ракетний комплекс "Бук"

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Російські окупанти "подарували" українській армії цінний зенітно-ракетний комплекс "Бук"

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Також росіяни залишили ЗСУ схрон, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження. 

Під час розвідки група Сил спеціальних операцій України разом із бійцями руху спротиву знайшли покинутий зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. 

Поруч з цінним подарунком був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження. 

"Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук". Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження", - йдеться у повідомленні. 

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