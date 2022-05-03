Розвідка з'ясувала термін, протягом якого РФ планує закінчити війну в Україні

Росіяни можуть продовжувати свою повномасштабну війну на території України до початку осені 2022 року.
За інформацією української розвідки, імовірно, Росія планує закінчити війну в Україні, яку ж вона і розпочала, до вересня 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
"Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у розвідці нагадали, що РФ розглядає можливість захоплення окупованих територій півдня України до складу тимчасово незаконно окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.
"Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого "глави" Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим", - йдеться в повідомленні.
До слова, міський голова Львова Андрій Садовий раніше припускав, що війна в Україні може тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа.
Тим часом окупанти несуть колосальні втрати у війні проти України. Станом на 3 травня втрати російських окупантів в Україні перевалили за 24 тисячі осіб.
Нагадаємо, громадський діяч, юрист Марк Фейгін прогнозує, що війна в Україні може розтягнутися на місяці. На це можуть вплинути одразу декілька факторів, серед яких: військові потужності РФ та готовність Європи “тиснути” на Росію економічно.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вірить, що війна закінчиться в найближчому майбутньому.
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