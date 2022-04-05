Російські окупанти пошкодили в Україні 279 лікарень та 19 – повністю зруйнували, – Ляшко

Також російські військові вбили шістьох медичних працівників.

Окупанти нещадно обстрілюють медичні заклади, карети "швидких" та вбивають лікарів. Від початку війни в Україні російські військові пошкодили в Україні 279 лікарень, а повністю зруйнували – 19.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, відновлення медичної допомоги – тяжке завдання. Втім, Міністерство охорони здоров'я вже почало розгортання тимчасових потужностей, аби надавати допомогу постраждалим.

Окупанти обстрілюють лікарні / facebook.com/viktor.liashko

"Відвідав одну із районних лікарень на Київщині. Біль і злість від побаченого... Нещодавно тут було відкрите нове приймальне відділення, побудована нова амбулаторія, лікарня розвивалася та надавала медичну допомогу. Зараз все зруйноване ворогом, орки вже відсутні у регіоні, а наслідки їхнього перебування ми будемо ще відчувати довго", - повідомив Ляшко.

Окупанти обстрілюють лікарні / facebook.com/viktor.liashko

Також міністр охорони здоров'я розповів, що вороги не лише обстрілюють медичні установи, але й вбивають лікарів. Від початку війни від рук окупантів загинуло 6 медпрацівників, а 20 було тяжко поранено.

Окупанти обстрілюють лікарні / facebook.com/viktor.liashko

"РФ відповість за кожну розстріляну лікарню, "швидку" та за кожного вбитого медика", - йдеться в повідомленні.

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