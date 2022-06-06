Російські окупанти посилили угруповання військ на Запорізькому напрямку – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на основних напрямках протягом 103-го дня повномасштабної війни РФ проти України.

Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив.

Втім, ворог з артилерії обстріляв Богоявленку, Володимирівку, Малинівку та Щербаків.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 червня.

Також захисники повідомили, що окупанти посилили угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, Зеленський розповів, хто займається звільненням захисників "Азовсталі". Президент визнав, що це питання надзвичайно складне, проте він вірить, що військових все ж вдасться звільнити.

На Радбезі ООН представлять докази, як російські окупанти ґвалтували українців

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