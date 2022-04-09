Російські окупанти посилять повітряну активність на півдні та сході України - британська розвідка

Російські окупанти посилять повітряну активність на півдні та сході України - британська розвідка

У відомстві підтвердили, що ракетний удар по Краматорську здійснила РФ.

Російські війська продовжують зосереджувати свою дії на обстрілах Донбасу, зокрема Маріуполя, а також ще у напрямку Миколаєва та посилюють повітряну активність на півдні та сході України.

Про це 9 квітня повідомляє розвідка Великої Британії у Тwitter.

Вона також підтверджує, що вокзал у Краматорську атакували саме росіяни, завдавши ракетного удару та вбивши мирних людей.

"Російські війська продовжують зосередитися на регіоні Донбасу, Маріуполі та Миколаєві, за підтримки російських військово-морських сил, які продовжують запускати крилаті ракети по Україні. Очікується посилення російської повітряної активності на півдні та сході України на підтримку цієї діяльності", - йдеться у повідомленні.

Водночас у британській розвідці зазначають, що російські амбіції створити сухопутний коридор між Кримом і Донбасом наразі невдалі завдяки силам України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E0EjD3xPmZ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 9, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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