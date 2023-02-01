Російські окупанти посилюють наступ на фронті: Зеленський провів оперативні наради із військовими

Зеленський повідомив, що ситуація на фронті стає ще жорсткішою, ніж була.

Український президент Володимир Зеленський у середу, 1 лютого, провів декілька нарад із військовими, на яких обговорили ситуацію на фронті, зокрема посилення наступальних дій ворога на сході.

Про це лідер України сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 1 лютого.

"Сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті, на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою. Дякую усім нашим воїнам, які готові до цього, які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час - від лютого до лютого. Ворог зараз намагається здобути хоч щось, аби на річницю вторгнення показати нібито наявність шансів у Росії", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав українське суспільство "бути об'єднаними та зосередженими на державних інтересах", щоб бути стійкими проти противника.

Загостроння на фронті

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може настати через два-три тижні. Окупанти можуть спробувати влаштувати наступ із будь-якого напрямку: з півночі, півдня та сходу.

За даними української розвідки, наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті. У лютому й березні очікуються дуже активні бойові дії.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов переконаний, що для повторення такого великого наступу, як 24 лютого 2022 року, Росії забракне ресурсів.

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