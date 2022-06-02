Російські окупанти повністю знищили квартиру батьків Ольги Цибульської в Ірпені: "Вона прострілена танками"

Українська співачка та ведуча Ольга Цибульська розповіла, як евакуювала своїх батьків з окупованого Ірпеня.

У прямому ефірі єдиного телемарафону Ольга Цибульська розповіла, що коли російські війська вдерлися на територію Київської області, її батьки перебували в Ірпені. Як зізналася артистка, її рідні люди тиждень провели в окупації.

"Мої батьки були тиждень в окупації в Ірпені. Без зв'язку, ми не знали, чи вони живі в принципі і це був найскладніший момент у моєму житті, який і зараз згадувати дуже боляче. На щастя, завдяки військовим, хлопцям і дівчатам, нам вдалося їх евакуювати", - розповіла Ольга.

Вона також зізналася, що російські окупанти повністю знищили квартиру її батьків в Ірпені:

"Квартиру розбомблено повністю, вона прострілена танками. Я плакала ще більше, коли побачила ці фото і відео, бо розуміла, що тато з мамою могли бути там і ми не знаємо до кінця, в який це момент трапилося. Чи в той день, коли нам вдалося їх витягти звідти, чи, можливо, пізніше…", - розповіла Цибульська, маючи на увазі моторошні кадри з розстріляними людьми у Гостомелі, Бучі та Ірпені.

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