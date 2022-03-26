Російські окупанти прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку: знають, де розташовані

Російські окупанти прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку: знають, де розташовані

За добу пошкоджено десять житлових будинків в області.

Армія Російської Федерації прицільно б’є по продуктових складах в Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Протягом минулого тижня сталося декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах. Чергове – 25 березня ввечері. За словами Гайдая, ніхто не постраждав.

"Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією". Однак гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде. Ми розвозимо продукти харчування та все необхідне по підвалах та бомбосховищах, щоденно евакуюємо людей до безпечних регіонів країни, відновлюємо комунікації, наскільки це можливо", - розповів очільник регіону.

Допомагають розвозити їжу патрульні поліцейські та рятувальники. До слова, вчора доставлено десятки тонн води до Лисичанська та Золотого Рятувальникам вдалося навіть заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду у місто.

Нагадаємо, упродовж минулої доби доби росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Золоте, Щедрищеве. Пошкоджено десять житлових будинків: у них влучили снаряди ворога. Це чотири багатоповерхівки та шість приватних. З-під завалів евакуйовані сім осіб, ще троє людей загинули.

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