Російські окупанти придумали новий лайфгак, щоб втекти з війни додому

Путінські вояки продовжують калічити самі себе, аби їх визнали непридатними для війни в Україні.

Окупанти придумали новий спосіб – ламати собі пальці на руках. Про лайфгак розповів батькові окупант, який зі своїм підрозділом стоїть на Харківщині.

Про це йдеться у перехопленій СБУ розмові.

"Йому додому терміново треба було. Але його не відпустили. Він приходить і запитую: "Що робити?". Я говорю, ну, є, звичайно, пропозиція – у нас бита є там, трофейна, давай, кажу, тобі палець зламаю. Він каже: "Ну давай!". Я йому і вдарив", – каже загарбник.

Однак одного удару виявилося недостатньо – медики зафіксували лише забій. Тому солдати вдарили по пальцях ще раз, щоб втекти з війни додому.

Нагадаємо, СБУ опублікувала відео допиту російського моряка, який брав участь у порятунку крейсера "Москви".

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