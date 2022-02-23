Російські окупанти примусово мобілізують та грабують місцевих в ОРДЛО: українська розвідка перехопила записи

Українська розвідка перехопила записи телефонних розмов місцевих жителів.

В ОРДЛО російські окупанти просто на вулицях виловлюють чоловіків та примусово їх мобілізують. Через це вони переховуються.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційна влада примусово забирає до будівель військкоматів окупаційної влади чоловіків призовного віку прямо в громадських місцях. Мешканці ОРДЛО усвідомлюють можливі наслідки військової провокації з боку російських окупаційних військ, а також те, що вони перебуватимуть як в першій лінії при ймовірному наступі окупантів на підконтрольні Україні території, так і виконуватимуть усю брудну роботу на позиціях. Тому чоловіки масово переховуються від комендатури російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Також українська розвідка перехопила записи телефонних розмов місцевих жителів. У них йдеться про те, що російські окупанти грабують магазини, забирають в людей автомобілі та примусово мобілізують. Через це жителі ОРДЛО переховуються. Місцеві у телефонних розмовах не вдоволені діями російських окупаційних військ.

Нагадаємо, на окупованих територіях бойовики "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків. За словами місцевих мешканців, облави влаштовують просто у центрі Луганська.

Місцеві нарікають, що мобілізованих жителів ОРДЛО російські окупанти вивезли в поле та залишили без їжі.

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