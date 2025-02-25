Російські окупанти прив’язують своїх солдатів до дерев як “жертв” для дронів: подробиці

За даними радіоперехоплень, окупанти самі називають цей вид покарання “жертва Бабі Язі”.

Російські командири вигадали новий метод покарання солдатів за провини або відмову брати участь у штурмах – прив’язування до дерев просто на полі бою.

Таке відео зафіксували бійці аеророзвідки 60-ї окремої механізованої бригади Кривого Рогу.

“Російський солдат, як прояв жорстокого покарання, прив’язує свого побратима до дерева просто на полі бою. Рускіє своїх не те що кидають – вони це роблять навмисно”, – йдеться у повідомленні українських військових.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував у своєму Telegram-каналі відео, назвавши його “феноменальним записом, який має побачити весь світ”.

За його словами, на кадрах зафіксовані військовослужбовці 144-ї мотострілецької дивізії РФ.

“Реальне жертвопринесення – такого раніше навіть у кіно про війну не показували. Війна до останнього росіянина, російські командири вб’ють усіх, хто відмовиться йти на м’ясний штурм”, – написав журналіст.

Згодом він оприлюднив ще одне відео, на якому російський окупант Іван Третьяков із позивним “Малой” розповідає, що відмовився йти на штурм, оскільки над позиціями кружляли українські дрони.

“Військовослужбовця ЗС РФ, який провинився за відмову йти в “м’ясний штурм”, прикували дротом до дерева. Його очі часто дивляться в небо, чи не летить уже дрон, адже він “живець”, і його життєвий шлях вирішено наперед”, – пише Бутусов.

Методи командирів російської армії вкотре підтверджують, що війна для них – це безжальне знищення своїх же солдатів.

Нагадаємо, бійці 46 аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою ударних дронів знищили російський розрахунок БПЛА.

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