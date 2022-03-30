Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста - Генштаб ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
931
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста - Генштаб ЗСУ

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупанти артилерією завдають ударів по мирним кварталам міста.

Російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста.

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники продовжують блокувати Харків на Слобожанському напрямку. Вони артилерією завдають ударів по мирним кварталам міста.

“На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Як війна впливає на вагітних та немовлят – гінеколог Олександр Кобаса

Як війна впливає на вагітних та немовлят – гінеколог Олександр Кобаса
Наступна публікація