Російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста - Генштаб ЗСУ

Окупанти артилерією завдають ударів по мирним кварталам міста.

Російські окупанти продовжують блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали міста.

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники продовжують блокувати Харків на Слобожанському напрямку. Вони артилерією завдають ударів по мирним кварталам міста.

“На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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