Російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Харків - Генштаб

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування.
На Слобожанському напрямку війська РФ не припиняють обстріли Харкова. Також вони розпочали використовувати залізницю для більш оперативного перекидання військових вантажів з Росії на окуповану територію України.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування.
Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (Російська Федерація) на залізничну станцію Куп'янськ (Україна)", - розповіли в Генштабі.
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