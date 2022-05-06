Російські окупанти продовжують наступ на сході України: в Генштабі повідомили, де найбільша активність

Російські окупанти продовжують наступ на сході України: в Генштабі повідомили, де найбільша активність

Російські війська станом на 6 травня продовжують наступальні дії на Сході України і найбільша їхня активність зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Російські окупанти також завдають ракетних ударів по об’єктах транспортної інфраструктури та житлових районах населених пунктів України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там уточнили, що російські війська не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні задля встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також аби здобути сухопутний коридор між цими територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, окупанти посилили обстріли Запорізької області: ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі.