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Російські окупанти продовжують наступати на Рубіжне, місто під постійним вогнем

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Російські окупанти продовжують наступати на Рубіжне, місто під постійним вогнем

Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти вели штурмові дії у напрямках Золотого та Комишувахи.

В районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що на фронті Луганщини і Донеччини за добу було відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п'ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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