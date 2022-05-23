Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область: у ДСНС повідомили про наслідки

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область: у ДСНС повідомили про наслідки

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харків та область.

Так, 22 травня до приватного будинку у Київському районі міста прилетів уламок ворожого снаряду.

Про це повідомила ДСНС у Харківській області.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, зокрема пожеж спричинених обстрілами — 2, пожеж, що сталися з інших причин — 8; 1 раз рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції, 2 — інші виїзди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 травня о 12:40 уламок ворожого снаряду потрапив до приватного будинку у Київському районі Харкова. В результаті загорілись домашні речі. Рятувальники 22-ї ДРПЧ оперативно ліквідували дане загоряння на площі біля 1,5 кв.м., не попустивши його поширення.

Вже вночі, о 01:55 23 травня стався обстріл одного з населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялись відразу 4 приватних оселі, 2 господарчі споруди, магазин та кафе на загальній площі біля 400 кв.м. З цією пожежею боролись рятувальники 50-ї ДРПЧ та змогли повністю подолати її о 04:50.

Також читайте Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ на Донбасі

Серед інших виїздів - рятувальники виїздили до все того ж Київського району Харкова, котрий був обстріляний о пів на першу дня. На щастя пожеж там не сталося, але постраждали приватні оселі та православний храм, в якому ДСНСники проводили роботи з демонтажу віконних рам та скла. Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованому будинку Салтівського району міста Харкова.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 89-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: