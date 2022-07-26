Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області

Сьогодні, 26 липня, із самого ранку ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомив голова чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Після 6 ранку обстріл села Леонівка, ймовірно з міномету 120 мм, до 10 вибухів. Між 10:00 та 11:00 обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів", - написав він.

Чаус додав, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: