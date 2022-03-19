Російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення, а також показують пропагандистські сюжети для картинки

У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу".
Не маючи успіхів у відкритому бою, російські окупанти використовують усі засоби для тиску на мирне населення. Один із них - це терор місцевого населення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня.
Також за допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади, а в деяких населених пункатах роздавати "гуманітарну допомогу". Однак це не увінчалося успіхом для них.
"У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні ЗСУ.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація