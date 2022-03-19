Російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення, а також показують пропагандистські сюжети для картинки

У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу".

Не маючи успіхів у відкритому бою, російські окупанти використовують усі засоби для тиску на мирне населення. Один із них - це терор місцевого населення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня.

Також за допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади, а в деяких населених пункатах роздавати "гуманітарну допомогу". Однак це не увінчалося успіхом для них.

"У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

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