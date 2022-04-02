Російські окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи для блокування Чернігова

Це підрозділи 41-ї загальновійськової армії РФ.

Попри часткове відведення військ окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи для блокування Чернігова.

Про це 2 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з Броварського напрямку на територію Курської області РФ було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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