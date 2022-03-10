Російські окупанти програють на фронті, а тому зосередились на поширенні фейків - Генштаб

Російські окупанти програють на фронті, а тому зосередились на поширенні фейків - Генштаб

РФ поширює фейки про "капітуляцію" України.

Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди за всіма наявними інформканалами.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 10 березня.

"За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Читайте також: