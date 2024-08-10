Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів в Донецькій області - DeepState

Також уточнено лінію зіткнення у Желанному.

Російські окупаційні війська просунулися біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, Гродівки, Сергіївки та в Красногорівці", - йдеться у повідомленні.

Згідно з картами, йдеться про наступ армії РФ на Торецькому, Покровському і на Курахівському напрямках.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Також аналітики DeepState заявляють, що уточнено лінію зіткнення у Желанному.

Нагадаємо, британська розвідка інформувала, що армія РФ наблизилася до важливого міста на Донеччині - Покровська. Покровськ, який є є ключовим логістичним вузлом, який підтримує операції ЗСУ в цьому регіоні, опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту.

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