Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів в Донецькій області - DeepState

Також уточнено лінію зіткнення у Желанному.
Російські окупаційні війська просунулися біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, Гродівки, Сергіївки та в Красногорівці", - йдеться у повідомленні.
Згідно з картами, йдеться про наступ армії РФ на Торецькому, Покровському і на Курахівському напрямках.
Також аналітики DeepState заявляють, що уточнено лінію зіткнення у Желанному.
Нагадаємо, британська розвідка інформувала, що армія РФ наблизилася до важливого міста на Донеччині - Покровська. Покровськ, який є є ключовим логістичним вузлом, який підтримує операції ЗСУ в цьому регіоні, опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту.