Російські окупанти протягом доби продовжили атакувати позиції ЗСУ в районі Бахмута: карта боїв

Збройні сили України продовжують відбивати постійні атаки загарбників
Російські окупанти протягом доби 14 грудня продовжили атакувати українські позиції в районі Бахмута.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська відбили атаки російських окупантів у районі Бахмута, за 14 км на південь від Бахмута в районі Курдюмівки та за 23 км на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки, Соледара та Бахмутського.
В свою чергу російські пропагандисти стверджують, що війська РФ вели штурми на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки та Підгородного. Також росіяни повідомили, що нібито вони змогли встановити контроль над позиціями на околицях Соледара.
"Також російські "воєнкори" стверджували, що на східних околицях Бахмута ведуть бої підрозділи групи "Вагнера" та українські війська. Російський блогер заявив, що бойові дії перемістилися з промзони на східній околиці Бахмута до житлових районів. Російські блогери повідомляли, що війська РФ завдавали ударів на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та продовжували зачистку н.п. Опитне після попередніх заяв РФ про те, що їхні війська майже повністю захопили селище. Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бої в Опитному тривають, а ЗСУ чинять у цьому районі запеклий опір", - йдеться у повідомленні ISW.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині ЗСУ відбивають атаки російських окупантів у районі Білогорівки та успішно просуваються в напрямку Сватового-Кремінної.
Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі вважають, що війна в Україні не завершиться до кінця року або ж до кінця зими, натомість активні бойові дії триватимуть ще "протягом деякого часу в майбутньому".
Читайте також: