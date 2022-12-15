Російські окупанти протягом доби продовжили атакувати позиції ЗСУ в районі Бахмута: карта боїв

Російські окупанти протягом доби 14 грудня продовжили атакувати українські позиції в районі Бахмута.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська відбили атаки російських окупантів у районі Бахмута, за 14 км на південь від Бахмута в районі Курдюмівки та за 23 км на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки, Соледара та Бахмутського.

В свою чергу російські пропагандисти стверджують, що війська РФ вели штурми на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки та Підгородного. Також росіяни повідомили, що нібито вони змогли встановити контроль над позиціями на околицях Соледара.

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"Також російські "воєнкори" стверджували, що на східних околицях Бахмута ведуть бої підрозділи групи "Вагнера" та українські війська. Російський блогер заявив, що бойові дії перемістилися з промзони на східній околиці Бахмута до житлових районів. Російські блогери повідомляли, що війська РФ завдавали ударів на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та продовжували зачистку н.п. Опитне після попередніх заяв РФ про те, що їхні війська майже повністю захопили селище. Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бої в Опитному тривають, а ЗСУ чинять у цьому районі запеклий опір", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині ЗСУ відбивають атаки російських окупантів у районі Білогорівки та успішно просуваються в напрямку Сватового-Кремінної.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі вважають, що війна в Україні не завершиться до кінця року або ж до кінця зими, натомість активні бойові дії триватимуть ще "протягом деякого часу в майбутньому".

Новини ТСН 19:30 за 14 грудня 2022 року | Новини України

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