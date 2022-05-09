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Російські окупанти проводять наступальні дії на сході України - Генштаб

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Російські окупанти проводять наступальні дії на сході України - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти проводять наступальні дії на сході України.

Їхня мета - встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Військові злочинці РФ хочуть зробити сухопутний коридор між Донецькою та Луганською областями та окупованим Кримом.

“Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України”, - наголосили в пресслужбі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти штурмують "Азовсталь": зосередились на підриві моста.

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