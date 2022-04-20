Російські окупанти проводять штурм у районі порту Маріуполя та заводу "Азовсталь" - Генштаб

Російські окупанти проводять штурм у районі порту Маріуполя та заводу "Азовсталь" - Генштаб

Російські військові продовжують завдавати авіаударів по інфраструктурі міста Маріуполь.

Окупанти продовжують й далі безжально обстрілювати майже знищений Маріуполь. Військові РФ завдають авіаударів по місту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, російські військові проводять штурм у районі порту Маріуполя та заводу "Азовсталь".

"Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Маріуполь рівняв з землею російський генерал із Одеси. Командувач далекою авіацією ВКС ЗС РФ Сергій Кобилаш завдавав масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури.

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