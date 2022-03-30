Російські окупанти ракетами обстріляли будинок Маші Фокіної і вбили її собаку

Внаслідок обстрілу була зруйнована половина будинку.

Українська співачка Маша Фокіна показала, що сталося з будинком її дідуся, екс прем'єр-міністра Вітольда Фокіна, внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Обстріл стався проти ночі 28 березня. У будинок, розташований під Києвом, влучили уламки двох ракет. Як розповіла Маша, половина будинку була знищена.

"Мою сім'ю позбавили будинку. Російські ракети! Росіяни, це "спецоперація? Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там мешкає моя сім'я! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів вщент! У вас досі відсохлий мозок, застряглий в російських новинах?" – написала Маша.

instagram.com/mashafokina

Вона також повідомила, що через обстріли загинув домашній улюбленець родини, який намагався сховатися під лавкою:

"Загинув наш собака, який намагався сховатися під лавочкою, на якому любить сидіти мій дідусь та бабуся. Собаку розірвало на шматки".

instagram.com/mashafokina

instagram.com/mashafokina

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