Російські окупанти ракетами обстріляли Дніпро: у прокуратурі розповіли подробиці

Російські окупанти 4 травня ракетами обстріляли Дніпро.

Українська прокуратура за цим фактом розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Російські окупанти, обстрілюючи Дніпро, порушили норми міжнародного та гуманітарного права. Через ракетні удари в місті пошкоджена залізнична інфраструктура. Постраждалих, на щастя, немає. На місці події працюють слідчі та вибухотехніки.

"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети. Одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру. В результаті зупинено рух потягів.

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