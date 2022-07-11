Російські окупанти ракетами обстріляли Одещину: в ОВА пояснили, чому загарбники ціляться по цивільних

Через ракетні удари постраждала цивільна та портова інфраструктура Одещини.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Через обстріли пошкоджено портову інфраструктуру та будинки

За даними прокуратури, окупанти 11 липня обстріляли курортне селище у Білгород-Дністровському районі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

"Через ракетні удари значних руйнувань зазнали житловий будинок та складське приміщення, що належить ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Також в радіусі 1 км від місць вибуху у сусідніх будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Зазнали руйнувань щонайменше 5 приватних будинків", - повідомили в прокуратурі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Постраждалих через ракетний обстріл немає. Також будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Одеська обласна прокуратура

Корегувальники на Одещині наводять цілі на цивільних, бо не можуть знайти військових

Голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що ввечері, 11 липня, росіяни вдруге обстріляли Одещину. На щастя, постраждалих немає.

Фото: Одеська обласна прокуратура

"Російські потвори цілили саме по цивільних об'єктах, бо ніяких військових там не було і близько. Водночас СБУ затримала корегувальника, який сам вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про перебування наших підрозділів. Дуже часто результатом роботи таких корегувальників, які хочуть залишитись корисними для окупантів є саме атаки по цивільних, на яких вони наводять ракети, бо не можуть знайти військових. Але ми все одно дістанемо усіх зрадників", - сказав Марченко.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, окупанти випустили із літаків сім ракет по Одещині.

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