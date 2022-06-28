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Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область: голова ОВА розповів подробиці

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Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область: голова ОВА розповів подробиці

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти у вівторок, 28 червня, ракетами обстріляли Одеську область.

Одну з ракет збили підрозділи ППО. Руйнувань та постраждалих на Одещині немає. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - повідомив Марченко. 

Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО. 

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