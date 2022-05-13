Російські окупанти ракетами обстріляли острів Хортиця: відомі подробиці

Російські окупанти у четвер, 12 травня, ракетами обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі.

Через це на території заповідника спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, російська ракета влучила у заповідну зону на острові Хортиця у Запоріжжі. Через це там спалахнула пожежа.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Триває слідство.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня російські окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині. Обстріл було здійснено з території РФ по прикордонному населеному пункту Очкіно у Шосткинському районі.

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