Російські окупанти ракетами обстріляли острів Хортиця: відомі подробиці

Російські окупанти у четвер, 12 травня, ракетами обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі.
Через це на території заповідника спалахнула пожежа.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, російська ракета влучила у заповідну зону на острові Хортиця у Запоріжжі. Через це там спалахнула пожежа.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.
Триває слідство.
Нагадаємо, у ніч проти 13 травня російські окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині. Обстріл було здійснено з території РФ по прикордонному населеному пункту Очкіно у Шосткинському районі.
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