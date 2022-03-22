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Російські окупанти ракетами обстріляли Павлоград: знищено залізничну станцію та колію

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Російські окупанти ракетами обстріляли Павлоград: знищено залізничну станцію та колію

ДСНС у Дніпропетровській області

Через обстріл росіян загинула одна людина.

Російські окупанти у вівторок, 22 березня, ракетами обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині. Через це знищено колію та приміщення залізничної станції "Павлоград-2". 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ВЦА Валентин Резніченко. 

"Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - йдеться у повідомленні. 

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