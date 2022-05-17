Російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна Чернігівської області: є загиблі і багато поранених

Російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна Чернігівської області: є загиблі і багато поранених

Російські окупанти вранці 17 травня здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області.

Відомо, що там працює військовий навчальний центр ЗСУ.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, є загиблі і багато поранених.

"Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. На сьогодні там працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи. Попередньо у нас є загиблі і багато поранених", - зазначив він.

Чаус закликав жителів області бути пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки війна триває і загроза не зникла.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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