Російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна Чернігівської області: є загиблі і багато поранених

Російські окупанти вранці 17 травня здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області.
Відомо, що там працює військовий навчальний центр ЗСУ.
Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, є загиблі і багато поранених.
"Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. На сьогодні там працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи. Попередньо у нас є загиблі і багато поранених", - зазначив він.
Чаус закликав жителів області бути пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки війна триває і загроза не зникла.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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