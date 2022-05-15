Російськи окупанти ракетами обстріляли Сумську область: є значні руйнування (фото)

Вчора пізно ввечері та у ніч на 15 травня російські окупанти ракетами обстріляли населені пункти Сумської області.
Ворог завдав чимало руйнувань домогосподарствам.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині минула неспокійно", - написав він.
Так, очільник області зазначив, що близько 22 вечора відбувся ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Близько 2 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.
В обох випадках обійшлося без людських жертв, але є руйнування, додав Живицький.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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