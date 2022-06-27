Російські окупанти ракетами обстріляли ТЦ у Кременчуці, всередині було понад тисячу людей - Зеленський

Російські окупанти двома ракетами 27 червня обстріляли торговий центр у Кременчуці.

Всередині приміщення перебувало понад тисячу людей. Зараз на місці події спалахнула масштабна пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів", - написав президент.

Зеленський додав, що Росія продовжує спрямовувати своє безсилля на звичайних громадян.

"Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - прокоментував український президент.

Очевидці розповідають про справжнє пекло в обстріляному приміщенні

Очевидці з місця події розповіли ТСН.ua, що на місці обстрілу сталась потужна пожежа, яку не можуть ліквідувати, щоб врятувати потерпілих.

"Мій брат ледь вижив. Там справжнє пекло. Медики не можуть врятувати людей через сильний вогонь. Є багато загиблих та людей, які отримали опіки", - розповіли ТСН.ua очевидці

Росія - держава-терорист

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін додав, що на місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Він наголосив, що обстріл торгівельного центру в Кременчуці - це акт тероризму.

"Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці – черговий військовий злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. росія – держава терорист. Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється", - наголосив Лунін.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

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