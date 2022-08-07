Російські окупанти ракетами обстріляли Вінницьку область, є постраждалі: подробиці

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, ракетами обстріляли Вінницьку області.
На Вінниччині вчасно не спрацювала система оповіщення про ракетну небезпеку, через це є потерпілі.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері неділі, 7 серпня, близько 20:00 повітряна тривога оголошена в усіх без винятку регіонах. У декількох областях чули вибухи, проте обстріли офіційно підтвердились лише на Вінниччині.
Читайте також:
- Чому українська ППО не збиває всі ракети окупантів: інтерв’ю із зенітником Повітряних сил
- Британський полковник назвав стратегічну помилку росіян та спрогнозував тактику окупантів на серпень
- Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі з ракетами "Калібр"