Російські окупанти ракетами обстріляли Вінницьку область, є постраждалі: подробиці

На Вінниччині вчасно не спрацювала система оповіщення про ракетну небезпеку, через це є потерпілі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері неділі, 7 серпня, близько 20:00 повітряна тривога оголошена в усіх без винятку регіонах. У декількох областях чули вибухи, проте обстріли офіційно підтвердились лише на Вінниччині.

Читайте також: