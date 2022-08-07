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Російські окупанти ракетами обстріляли Вінницьку область, є постраждалі: подробиці

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Російські окупанти ракетами обстріляли Вінницьку область, є постраждалі: подробиці

Фото: Associated Press

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, ракетами обстріляли Вінницьку області.

На Вінниччині вчасно не спрацювала система оповіщення про ракетну небезпеку, через це є потерпілі. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ввечері неділі, 7 серпня, близько 20:00 повітряна тривога оголошена в усіх без винятку регіонах. У декількох областях чули вибухи, проте обстріли офіційно підтвердились лише на Вінниччині. 

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Дата публікації
Перегляди
28к
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