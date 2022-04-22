Російські окупанти ракетами обстріляли залізничну станцію на Дніпропетровщині: постраждало 5 людей

Російські окупанти у четвер, 21 квітня, ракетами обстріляли залізничну станцію у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Через це постраждало 5 людей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"В результаті трьох ракетних ударів п’ятеро людей госпіталізовано до лікарні з різано-осколковими пораненнями. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та залізничну колію. Також вибуховою хвилею вибито вікна багатоквартирних будинків, неподалік епіцентру вибуху. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", - наголосили у прокуратурі.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Донецькій області окупанти обстріляли 8 населених пунктів: є загиблі і поранені, серед них - дитина.

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