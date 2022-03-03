Російські окупанти ракетами потопили панамське судно: екіпаж вдалося врятувати

Стан здоров'я всіх членів екіпажу задовільний.

КП "Морська пошуково-рятувальна служба" врятувала екіпаж торгового судна "Helt", яке російські окупанти підбили та потопили ракетами.

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Про це повідомили в Мінінфраструктури України.

"Шестеро моряків, які перебували на судні наразі знайдені і перебувають на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров'я всіх членів екіпажу задовільний. Наразі рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ", - йдеться в повідомленні.

Відомо, теплоход "HELT" 3 березня був обстріляний російськими окупантами, внаслідок чого отримав пробоїну нижче ватерлінії. Останній доклад з судна був о 12:18, після цього зв'язок пропав з радарів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: