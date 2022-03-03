Російські окупанти ракетами потопили панамське цивільне судно поблизу Одеси: врятувалася лише частина екіпажу

За даними МВС, четверо моряків потонули разом із кораблем.

Російські окупанти ракетами підбили та потопили торгове судно "Helt", яке проходило під прапором Панами, в районі Тендрівської коси.

Про це повідомляє профіль Адміністрації морських портів України у Facebook.

Зазначається, теплоход "HELT" був обстріляний 3 березня, внаслідок чого отримав пробоїну нижче ватерлінії. Останній доклад з судна був о 12:18, після цього зв'язок зник з радарів.

Як повідомили в МВС, екіпаж складався з 6 осіб, 2 людини - капітан і кок - наразі перебувають у плоті та прямують у бік берега. Четверо моряків потонули разом із кораблем.

За даними радника МВС Антона Геращенка, рятувальна операція неможлива, тому що затока перебуває під прицілом ВМФ РФ.