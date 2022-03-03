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Російські окупанти ракетами потопили панамське цивільне судно поблизу Одеси: врятувалася лише частина екіпажу

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За даними МВС, четверо моряків потонули разом із кораблем.

Російські окупанти ракетами підбили та потопили торгове судно "Helt", яке проходило під прапором Панами, в районі Тендрівської коси. 

Про це повідомляє профіль Адміністрації морських портів України у Facebook.

Зазначається, теплоход "HELT" був обстріляний 3 березня, внаслідок чого отримав пробоїну нижче ватерлінії. Останній доклад з судна був о 12:18, після цього зв'язок зник з радарів.

Як повідомили в МВС, екіпаж складався з 6 осіб, 2 людини - капітан і кок - наразі перебувають у плоті та прямують у бік берега. Четверо моряків потонули разом із кораблем.

За даними радника МВС Антона Геращенка, рятувальна операція неможлива, тому що затока перебуває під прицілом ВМФ РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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