Російські окупанти реінкарнували ГУЛАГ та Освенцім у Маріуполі - міськрада

Тепер маріупольці зможуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів в окупованому місті.

Російські окупанти влаштовують в Маріуполі ГУЛАГ.

Про це повідомляє Маріупільська міська рада у Telegram.

"Путін, вірний послідовник Гітлера та Сталіна, реалізує в Маріуполі свої збочені мрії. Геноцид, крематорії, гетто, а тепер ГУЛАГ. Це все ми бачимо в місті саме зараз. Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окупанти тримають весь Маріуполь в заручниках, і поступово перетворюють його на один великий трудовий табір.

В міськраді вважають, що в 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм, "але цей вірус чистого зла відродився в Росії". Водночас наголошують, що світ має це зупинити, доки не пізно.

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Вже 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

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