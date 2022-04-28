Російські окупанти розбомбили будівельний комбінат у Миколаївській області (фото, відео)

Російські окупанти 28 квітня завдали ударів по будівельному комбінату в Миколаївській області. Будівля зазнала суттєвих руйнувань.

Зокрема, на опублікованих кадрах з місця удару видно низку зруйнованих стін будівлі, вікон та чималих шматків бетону, що розкидані навколо.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

"Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російські окупанти ракетами обстріляли село Шевченкове Миколаївської області.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 28 квітня на Південнобузькому напрямку російські війська основні зусилля зосереджують на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

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